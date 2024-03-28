10 Kişiden 7'sinin 10 Bin Doları Yok: 8,5 Milyon Kişi Türkiye'deki Servetin Yüzde 70’ine Sahip!

En zengin yüzde 1’lik kesimin servetinin en düşük paya sahip olduğu ülke yüzde 13,5 ile Belçika olurken, Almanya'da bu oran yüzde 30,4, Yunanistan'da yüzde 25, Fransa'da yüzde 21,1 ve İngiltere'de de yüzde 20,6 oluyor.