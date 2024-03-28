10 Kişiden 7'sinin 10 Bin Doları Yok: 8,5 Milyon Kişi Türkiye'deki Servetin Yüzde 70’ine Sahip!
10 Kişiden 7'sinin 10 Bin Doları Yok: 8,5 Milyon Kişi Türkiye'deki Servetin Yüzde 70’ine Sahip!
İsviçreli banka Credit Suisse ve UBS'nin yayımladığı verilere göre, Türkiye'de nüfusun en zengin yüzde 1'i ülkedeki servetin de yüzde 40'ına sahip. Kişi başına GSYH 2023 yılında 13 bin 110 dolar olarak hesaplanırken, servet dağılımında nüfusun yüzde 71'lik kesimi 10 bin dolardan az varlığa sahip oldu.
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Gelir dağılımındaki bozulma son yıllarda hissedilir boyutlarda olurken, servet dağılımı da aynı şekilde değişiyor.
En zengin yüzde 1 servetin yüzde 40'ını alırken, en zengin yüzde 5 ve 10'a bakıldığında da durum değişmiyor. Gelir dağılımında adaletsizliği gösteren Gini katsayısında Türkiye Avrupa'da 3. sırada yer alıyor.
Credit Suisse ve UBS'nin verilerine göre, Türkiye’deki servet dağılımının adaletsiz olduğunu gösteren verilerden ilki Gini katsayısı.
Türkiye, 34 Avrupa ülkesi içinde Gini katsayısı en yüksek olan 3. ülke olurken, ilk sırada yer alan İsveç’te bu oran 87,4, ardından Letonya’da 80,4 ve Türkiye’de katsayısı 80,2 olarak görülüyor.
Gelir dağılımının daha adil olduğu, demokratik değerlerin ve mutluluk oranlarının yüksek olduğu Avrupa’daki en iyi ülkeler arasında bulunan Kuzey Avrupa ülkelerinde de servet dağılımının adaletsizliği dikkat çekiyor.
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Zenginlerin servetten aldıkları payda en büyük dengesizlik Türkiye’de bulunurken, ülkenin en zengin yüzde 1’lik kesimi servetin yüzde 39,5’ine sahip oluyor.
En zengin yüzde 5 ve 10’luk kesimlerin servetten aldığı payda da Türkiye İsveç’ten sonra ikinci sırada geliyor.
Türkiye’de halkın yüzde 71’inin serveti 10 bin doların altında yer alırken, bu kategoride de Türkiye açık ara zirvede yer alıyor.
Türkiye'de yetişkinlerin ortalama serveti 16,7 bin Euro olurken, zirvede 650,7 bin Euro ile İsviçre yer aldı.
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