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10 Kişiden 7'sinin 10 Bin Doları Yok: 8,5 Milyon Kişi Türkiye'deki Servetin Yüzde 70’ine Sahip!

10 Kişiden 7'sinin 10 Bin Doları Yok: 8,5 Milyon Kişi Türkiye'deki Servetin Yüzde 70’ine Sahip!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.03.2024 - 11:01

İsviçreli banka Credit Suisse ve UBS'nin yayımladığı verilere göre, Türkiye'de nüfusun en zengin yüzde 1'i ülkedeki servetin de yüzde 40'ına sahip. Kişi başına GSYH 2023 yılında 13 bin 110 dolar olarak hesaplanırken, servet dağılımında nüfusun yüzde 71'lik kesimi 10 bin dolardan az varlığa sahip oldu.

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Gelir dağılımındaki bozulma son yıllarda hissedilir boyutlarda olurken, servet dağılımı da aynı şekilde değişiyor.

Gelir dağılımındaki bozulma son yıllarda hissedilir boyutlarda olurken, servet dağılımı da aynı şekilde değişiyor.

Türkiye, Avrupa'da gelir ve servet adaletsizliğinin yüksek olduğu ülkelerin başında gelirken, en zengin kesim ülkedeki servetin de çoğuna sahip oluyor.

En zengin yüzde 1 servetin yüzde 40'ını alırken, en zengin yüzde 5 ve 10'a bakıldığında da durum değişmiyor. Gelir dağılımında adaletsizliği gösteren Gini katsayısında Türkiye Avrupa'da 3. sırada yer alıyor.

En zengin yüzde 1 servetin yüzde 40'ını alırken, en zengin yüzde 5 ve 10'a bakıldığında da durum değişmiyor. Gelir dağılımında adaletsizliği gösteren Gini katsayısında Türkiye Avrupa'da 3. sırada yer alıyor.

Credit Suisse ve UBS'nin verilerine göre, Türkiye’deki servet dağılımının adaletsiz olduğunu gösteren verilerden ilki Gini katsayısı.

Credit Suisse ve UBS'nin verilerine göre, Türkiye’deki servet dağılımının adaletsiz olduğunu gösteren verilerden ilki Gini katsayısı.

0 olan sayı gelirde eşit dağılımı gösterirken ki böyle bir ülke yok, sıfıra yaklaştıkça adil olduğu kabul ediliyor. 1'e (bazı yerlerde 100 alınıyor) yaklaştıkça da eşitsizlik artıyor.

Türkiye, 34 Avrupa ülkesi içinde Gini katsayısı en yüksek olan 3. ülke olurken, ilk sırada yer alan İsveç’te bu oran 87,4, ardından Letonya’da 80,4 ve Türkiye’de katsayısı 80,2 olarak görülüyor.

Türkiye, 34 Avrupa ülkesi içinde Gini katsayısı en yüksek olan 3. ülke olurken, ilk sırada yer alan İsveç’te bu oran 87,4, ardından Letonya’da 80,4 ve Türkiye’de katsayısı 80,2 olarak görülüyor.

Avrupa'da servet dağılımında adaletsizliğinin en düşük olduğu ülke 50,8 puanla Slovakya, sonrasında 59,6 ile Belçika, 60,9 ile Malta ve 64,4 ile Slovenya oluyor.

Gelir dağılımının daha adil olduğu, demokratik değerlerin ve mutluluk oranlarının yüksek olduğu Avrupa’daki en iyi ülkeler arasında bulunan Kuzey Avrupa ülkelerinde de servet dağılımının adaletsizliği dikkat çekiyor.

Gelir dağılımının daha adil olduğu, demokratik değerlerin ve mutluluk oranlarının yüksek olduğu Avrupa’daki en iyi ülkeler arasında bulunan Kuzey Avrupa ülkelerinde de servet dağılımının adaletsizliği dikkat çekiyor.

İsveç’in yanında İskandinav ülkeleri de Gini katsayısında ortalamanın üstünde yer alırken, Almanya'da servet adaletsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor.

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Zenginlerin servetten aldıkları payda en büyük dengesizlik Türkiye’de bulunurken, ülkenin en zengin yüzde 1’lik kesimi servetin yüzde 39,5’ine sahip oluyor.

Zenginlerin servetten aldıkları payda en büyük dengesizlik Türkiye’de bulunurken, ülkenin en zengin yüzde 1’lik kesimi servetin yüzde 39,5’ine sahip oluyor.

En zengin yüzde 1’lik kesimin servetinin en düşük paya sahip olduğu ülke yüzde 13,5 ile Belçika olurken, Almanya'da bu oran yüzde 30,4, Yunanistan'da yüzde 25, Fransa'da yüzde 21,1 ve İngiltere'de de yüzde 20,6 oluyor.

En zengin yüzde 5 ve 10’luk kesimlerin servetten aldığı payda da Türkiye İsveç’ten sonra ikinci sırada geliyor.

En zengin yüzde 5 ve 10’luk kesimlerin servetten aldığı payda da Türkiye İsveç’ten sonra ikinci sırada geliyor.

Türkiye’de en zengin yüzde 5, servetin yüzde 59,2’isini alırken, en zengin yüzde 10 da servetin yüzde 69,8'ini alıyor. 

Türkiye'de yetişkin nüfusun sahip olduğu servet dağılımına bakıldığında, halkın büyük bir bölümünün serveti çok düşük kalıyor.

Türkiye’de halkın yüzde 71’inin serveti 10 bin doların altında yer alırken, bu kategoride de Türkiye açık ara zirvede yer alıyor.

Türkiye’de halkın yüzde 71’inin serveti 10 bin doların altında yer alırken, bu kategoride de Türkiye açık ara zirvede yer alıyor.

Serveti 10-100 bin dolar arasında bulunan yetişkinlerin oranı yüzde 27 olurken, serveti 100 bin-1 milyon dolar arasında olanların oranı yüzde 2 ve 1 milyon dolardan fazla serveti bulunanların oranı da yüzde 0,1 oluyor. 

Euronews'in derlediği raporda, yetişkin bireylerde kişi başına düşen servette de Türkiye ortalama ve ortanca göstergelerde açık ara son sırada yer aldı.

Türkiye'de yetişkinlerin ortalama serveti 16,7 bin Euro olurken, zirvede 650,7 bin Euro ile İsviçre yer aldı.

Türkiye'de yetişkinlerin ortalama serveti 16,7 bin Euro olurken, zirvede 650,7 bin Euro ile İsviçre yer aldı.

İskandinav ülkelerinde yetişkin başına düşen servetin çok yüksek olduğu görüldü. 

Yetişkin başına düşen ortanca servette de fark azalsa da Türkiye 35 ülke içinde yine açık ara son sırada yer aldı.

Türkiye’de yetişkin başına düşen ortanca servet 5,2 bin Euro olurken, hemen üstündeki sırada bulunan Sırbistan’da bu oran 3 katına çıkarak 15,6 bin Euro olarak görüldü. Zirvede de 392,4 bin euro ile İzlanda yer aldı.

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