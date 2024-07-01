1 Temmuz Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
1 Temmuz Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 1 Temmuz Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 'Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir. Devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından yaşanan hadiselerin sınırımız ötesinde provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır.'
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Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Slovenya maçında kaçırdığı penaltının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Yerli Leonardo DiCaprio'muz Arda Kural Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri ve Emret Komutanım gibi 2000'lerin başında fazlasıyla popüler olmuş pek çok dizide rol almıştı. Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle oyunculuktan uzak kalan Arda Kural, ünlü uzman klinik psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk olarak hakkında merak edilenleri yanıtladı.
Belirli bir kitleye sahip olan Astrolog Tuğba Karadayı, yarın için büyük bir uyarıda bulundu. 'Yarın ağzınızdan çıkan şeylere dikkat edin' diyen Karadayı, 'Olumlu konuşun' demeyi de ihmal etmedi.
Bir ortaya çıkıp bir kaybolan Ayşe Hatun Önal'dan durduk yere küfürlü bir paylaşım geldi. Lafının nereye ve kime gittiği anlaşılmayan Önal, yine beyin yaktı!
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Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nu sosyal medya paylaşımları, sahne şovları ve rol aldığı sinema filmlerden tanıyoruz. Bir muhabirin sorduğu ''kıskançlık mottosu'' sorusuna verdiği yanıtla, izleyenleri her zaman olduğu gibi yine güldürmeyi başardı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadaki görüntülerde Türk bayrağına saldırılarda bulunulmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programında Meryem Uzerli'yi ağırlamasının ardından ona sorduğu soru epey bir konuşulmuş hatta Fatih Altaylı'nın bu programdan önce Uzerli'ye söylediği ''Hülya Avşar seni kıskanacak!'' sözleri de Avşar'ın programından sonra sosyal medyada yankılanmaya başlamıştı. Gülben Ergen de bugün yaptığı paylaşımla bu polemiğin gündemine bomba gibi düştü.
Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, sosyal medya hesabı üzerinden çirkin mesajlar aldığını bir kez daha duyurdu. Belçikalı golcünün hayat arkadaşı, geçtiğimiz günlerde ölüm tehditlerine maruz kaldığını paylaşmıştı.
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