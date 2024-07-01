Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye Açıklaması:Hadiselerin Sınır Ötesinde Provokasyona Malzeme Edilmesi Yanlıştır

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 'Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir. Devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından yaşanan hadiselerin sınırımız ötesinde provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır.'