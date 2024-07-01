Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye Açıklaması:Hadiselerin Sınır Ötesinde Provokasyona Malzeme Edilmesi Yanlıştır

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye Açıklaması:Hadiselerin Sınır Ötesinde Provokasyona Malzeme Edilmesi Yanlıştır

Suriye suriyeliler
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.07.2024 - 23:11 Son Güncelleme: 01.07.2024 - 23:21

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 'Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir. Devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından yaşanan hadiselerin sınırımız ötesinde provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir” denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri’de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye’nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir” ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri’de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye’nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir” ifadeleri yer aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
66
38
5
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın