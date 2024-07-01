Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye Açıklaması:Hadiselerin Sınır Ötesinde Provokasyona Malzeme Edilmesi Yanlıştır
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye Açıklaması:Hadiselerin Sınır Ötesinde Provokasyona Malzeme Edilmesi Yanlıştır
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 'Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir. Devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından yaşanan hadiselerin sınırımız ötesinde provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır.'
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir” denildi.
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Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri’de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye’nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir” ifadeleri yer aldı.
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