1 Temmuz İçin Flaş İddia: Özgür Özel’i Adliyeye Sokmayacaklar

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in davası 1 Temmuz’da görülmeye başlanacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de adliyeye giderek davanın takipçisi olacağını açıklamıştı. Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Ülkü Ocakları mensuplarının kalabalık bir şekilde adliye önüne gelerek Özgür Özel’i protesto edeceğini ve adliye binasına girmesini engelleyeceğini iddia etti.