1 Temmuz İçin Flaş İddia: Özgür Özel’i Adliyeye Sokmayacaklar
1 Temmuz İçin Flaş İddia: Özgür Özel’i Adliyeye Sokmayacaklar
Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in davası 1 Temmuz’da görülmeye başlanacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de adliyeye giderek davanın takipçisi olacağını açıklamıştı. Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Ülkü Ocakları mensuplarının kalabalık bir şekilde adliye önüne gelerek Özgür Özel’i protesto edeceğini ve adliye binasına girmesini engelleyeceğini iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Sinan Ateş’in katilleriyle birlikte onlara yardım edenler 1 Temmuz’da ilk kez hakim karşısın çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara’da siyasetin en sıcak konusu olan dava ile ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor.
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in, Özgür Özel’i ziyareti sonrasında CHP Genel Başkanı mahkeme günü orada olma sözü vermişti.
Halk TV’ye katılan gazeteci Yavuz Selim Demirağ ise Ülkü Ocakları’nın planı hakkında duyduklarını açıkladı.
İddiaya göre Ülkü Ocakları, 1 Temmuz’da kalabalık bir şekilde adliye önüne gelerek Özgür Özel’in adliye binasını engellemeye çalışacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Ne ocagı,ne ocagı
Ülkücü camia filan kalmadı biz ona Akkurt Obası diyelim... Dün küfrettiklerinin bugün kapısında köle ... Milliyetçilik ayağımızın altındadır diyenlere hizmet... Devamını Gör
Ülkü ocaklarının bu ülkeye ne faydası var ki?? anti milliyetçi bir oluşum