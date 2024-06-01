1 Haziran Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
1 Haziran Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 1 Haziran Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu İspanya ekibi Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlılar, finalde Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatiline iki hafta kala okullarda düzenlenecek mezuniyet günü etkinlikleriyle ilgili bir genelge yayımlandı. Genelgeye göre törenlerde şatafata izin verilmeyecek ve veli izni alınacak.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu. Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli taraftarları Kadıköy'e davet etti.
Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin boşanacağı iddiaları son dönemde gündemde biliyorsunuz ki. Çift her ne kadar iddiaları reddetse de birlikte verdikleri son röportaj hepimizi düşündürdü.
Taciz Anları Kameraya Yansıdı: İzmir'de Bir Kadına Sözlü Tacizde Bulunan Şahsın Pişkinliği Sinirleri Bozdu
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CNN TÜRK Washington temsilcisi Yunus Paksoy, Pensilvanya'da FETÖ karargahının yakınında yayın yaptığı esnada saldırıya uğradı. Araba üzerine sürülen Yunus Paksoy'un kamerasına vuruldu.
Katıldığı bir davette Rafah'taki katliam hakkında ne düşündüğü sorulan Defne Samyeli'nin verdiği cevap sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Defne Samyeli'den tepki çeken açıklaması için sayfalarca açıklama geldi...
Gösterişli kombinleri ve makyajları ile meşhur Bülent Ersoy'un sahnede coştuğu anlar gündeme geldi. Ersoy'un sabahlığa benzetilen sahne kombini ise dillere fena düştü.
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi’ndeki galibiyet serisi devam ediyor. Güney Kore ile karşılaşan Ay-yıldızlılar, rakibini 3-0 mağlup etti ve üst üste dördüncü galibiyetini aldı.
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