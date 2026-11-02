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3 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Kasım Salı günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay öğleye kadar dokuzuncu evinde bacaklarını, kalçanı ve uyluklarını öne çıkarıyor; Ay öğle saatlerinde Başak'a geçerek onuncu evinde iş yükünü dizlerine ve kemiklerine taşıyabilir. On ikinci evde görünür olan geri hareketli Merkür düşük enerjili ve dalgın bir sabah bırakabilir. Yedinci eve uzanan Uranüs kalbini hızlandırıp içini kıpır kıpır yapabilir, Ay'ın Uranüs'le akşam kurduğu gergin açı bunu artırabilir. Kısa yürüyüşlerle bacaklarındaki dolaşımı canlı tut. Spora başlamadan önce kasları ısıt. Gün içinde yeterince sıvı al. Akşam kalçalarını ve uyluklarını yavaşça esnet. Geceyi telefonsuz kapat. Öğlen yemeğini hafif tut. Öğle arasında kısa bir yürüyüşe çık. Dizlerini sıcak tut. Akşam yemeğinde hafif ve sebzeli seçenekleri tercih et.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
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Astroloji Editörü
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