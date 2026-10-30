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Yay Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Ekim Cumartesi günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay sekizinci evinde alt karın ve bağırsak bölgene dikkat çekiyor; sabah saatlerindeki Ay ve Merkür üçgeni iç huzurunu destekliyor. On ikinci evde bulunan geri hareketli Merkür gizli bir yorgunluk ve uyku bulanıklığı getirebilir. Dokuzuncu evini canlandıran Mars ve Jüpiter kalça ve bacaklarını fazla çalıştırmaya sevk eder. Satürn ve Neptün beşinci evinde sırtında ağırlık hissettirebilir; gece saatlerinde Jüpiter ile Satürn arasında oluşan gergin açı bunu artırır. Yemeklerini hafif tut. Kısa yürüyüşlerle dolaşımı destekle. Gece ışıkları erken kıs. Uzun süre oturduysan ayağa kalkıp bacaklarını silkele. Bol sıvı almayı unutma. Akşam hafif bir esneme rutini uykuna iyi gelir. Akşam ışığı kısıp telefonu uzağa bırak. Akşam yürüyüşünü ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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