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2 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Kasım Pazartesi günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, dokuzuncu evindeki Ay kalça, uyluk ve bacaklarına dikkat çekiyor; Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu bu bölgeyi fazla zorlamana yol açabilir. On ikinci evin gündemini belirleyen geri hareketli Merkür hafif bir halsizlik ve dalgın bir uyku getirebilir. Öğle öncesi Merkür'e uzanan Ay karesi göğsünde ve sırtında gerginlik bırakabilir. Yedinci evde etkisini sürdüren Uranüs kalp ritmini hızlandırıp huzursuzluk verebilir. Kısa yürüyüşlerle bacaklarındaki dolaşımı canlı tut. Yemeklerini hafif seç. Antrenmana ısınarak başla. Bol sıvı tüket. Gevşemek için akşamına küçük bir esneme ekle. Öğlen yemeğini ağır tutma, hafif besinler seni daha dinç bırakır. Öğleden sonra yarım saat hareketsiz kalma. Gece derin ve düzenli uyku için telefonu uzağa koy.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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