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1 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Kasım Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay dokuzuncu evinde kalça, uyluk ve bacak bölgene dikkat çekiyor; sabahın sonunda devreye giren Ay ve Neptün üçgeni bunu rahatlatıyor. On ikinci evini etkileyen geri hareketli Merkür belli belirsiz bir bitkinlik ve dalgın uyku yaratabilir. Üçüncü evini etkileyen Plüton omuz ve kollarda gerginlik yaratabilir. Yedinci evinde kalan Uranüs kalp ritmini hızlandırıp huzursuzluk verebilir. Beşinci evinde kalan Satürn ve Neptün sırtında ağırlık hissettirebilir; Ay'ın Satürn'e geç akşam kurduğu üçgen bunu hafifletiyor. Kısa yürüyüşlerle dolaşımı destekle. Yemeklerini hafif tut. Gün biterken Güneş'le oluşan kare uykunu bölebilir, ışıkları erken kıs. Bol sıvı al. Akşam ağır yemekten uzak dur. Gün içinde bol su iç. Gevşeme egzersizine vakit ayır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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