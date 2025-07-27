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28 Temmuz - 3 Ağustos Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta seni uyarıyoruz! Sosyal ortamların hareketli ve enerjik ritmi, bu hafta senin için biraz fazla olabilir. Normalde kalabalıkların içinde kaybolmayı, gürültülü kahkahaların ve uzun sohbetlerin tadını çıkarmayı severken, bu hafta bu durumlar sana biraz ağır gelebilir.

Bir kahve dükkanının köşesinde oturup arkadaşlarınla sohbet etmek, bir partiye gitmek, kalabalık bir etkinlikte yer almak... İşte bu tür aktiviteler bile bu hafta seni biraz yorabilir. 

Sessizlik bu hafta senin en büyük dostun olabilir. Kendine biraz zaman ayırıp sessiz bir ortamda dinlenmek, belki bir kitap okumak ya da sadece kendi düşüncelerinle baş başa kalmak... İşte bu tür durumlar, bu hafta senin için bir lüks değil, adeta bir sağlık yatırımı olabilir. Kendine biraz zaman ayırmak, huzuru yeniden bulmanı sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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