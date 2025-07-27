28 Temmuz - 3 Ağustos Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta seni uyarıyoruz! Sosyal ortamların hareketli ve enerjik ritmi, bu hafta senin için biraz fazla olabilir. Normalde kalabalıkların içinde kaybolmayı, gürültülü kahkahaların ve uzun sohbetlerin tadını çıkarmayı severken, bu hafta bu durumlar sana biraz ağır gelebilir.

Bir kahve dükkanının köşesinde oturup arkadaşlarınla sohbet etmek, bir partiye gitmek, kalabalık bir etkinlikte yer almak... İşte bu tür aktiviteler bile bu hafta seni biraz yorabilir.

Sessizlik bu hafta senin en büyük dostun olabilir. Kendine biraz zaman ayırıp sessiz bir ortamda dinlenmek, belki bir kitap okumak ya da sadece kendi düşüncelerinle baş başa kalmak... İşte bu tür durumlar, bu hafta senin için bir lüks değil, adeta bir sağlık yatırımı olabilir. Kendine biraz zaman ayırmak, huzuru yeniden bulmanı sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…