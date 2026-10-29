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Terazi Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Bugün Terazi ve yükselen Terazi burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 30 Ekim Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Cuma günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük para falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, ikinci evdeki geri hareketli Merkür para konusunda sert bir pazarlığa kapı aralayabilir; gece saatlerinde Mars'la Merkür arasındaki kare kararı ertesi güne bırakmanı öneriyor. Öğleden sonraki Güneş üçgeni kazanç planını sakin gözle değerlendirmeni sağlıyor. Sabahın erken saatlerindeki Neptün karesi ortaklıkta net olmayan bir maliyetin saklı kalabileceğini gösteriyor, sözleşme maddelerini tek tek oku. Akşamki Ay ve Satürn karesi ortak bütçede sorumluluk paylaşımını netleştirmeni istiyor. Kendine yapacağın pahalı bir alışveriş için acele etme. Teklifleri yazılı karşılaştırmak seni hatalı kararlardan korur. Kredi kartı limitini ve taksit yükünü gözden geçir. Gelen davetlerde ortak harcamaya katılmadan önce payını sor. Ay sonu için kenara ayırma kuralı koy. Bu saatlerde pazarlıktan uzak dur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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