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Terazi Burcu right-white
25 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Bugün Terazi ve yükselen Terazi burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 25 Ekim Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Ekim Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük para falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, yöneticin Venüs öğle saatinde retro hareketle burcuna geri dönerken alışveriş zevkini ve harcama alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmeni istiyor. Güzel görünen ama ihtiyaç olmayan şeyleri ayırt etmek için sepetteki ürünlerin yanına bir not düş: ne zaman, nerede, kaç kez kullanacağım? Ay'ın Mars'la geceki üçgeni bu ölçüyü koyma gücünü veriyor. Akşama doğru Jüpiter'in desteği kendine yönelik cömertliği artırıyor, ama iade koşullarını sorarak ilerle. Merkür geri giderken ortak giderlerde bir yanlış anlaşılma çıkabilir, bu yüzden bir arkadaşınla bölüşülen hesabı mesajla netleştir. Gardırobunda kullanılmayan parçaları satmayı da düşün; fotoğraflarını bugün çekersen ilanı retro bittikten sonra rahatça yayınlarsın. İade süreleri genelde on dört gün olduğu için sipariş tarihlerini bir kenara yaz.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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