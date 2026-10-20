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Terazi Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Bugün Terazi ve yükselen Terazi burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 21 Ekim Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ekim Çarşamba günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük para falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, gece yarısını izleyen saatlerde beşinci evindeki Ay on birinci evindeki Jüpiter'le karşılaşırken arkadaş planları ve ortak hediye masrafları şişebilir. Sabah olduğunda kime ne kadar katkı vereceğini yaz. Öğleye doğru burcundaki Güneş Ay'la üçgen kurduğu için özgüvenle fiyat konuşabilir, kendi emeğinin değerini net söyleyebilirsin. Ay'ın öğleden sonra bir süre yönsüz kalması yüzünden büyük bir alışveriş ya da sözleşmeyi ikindiden sonraya bırak. İkindiyle Ay Balık'a geçip altıncı evine girince iş düzeninde dağınık kalan ödemeleri toparlamak kolaylaşıyor. Akşamüstü Ay'ın ikinci evindeki Venüs retrosuyla yaptığı üçgen, gelirini ve elindeki eşyaların değerini yeniden gözden geçirmen için iyi bir zaman. Hediye ve eğlence bütçene bir üst sınır koymak, ay sonunu rahat geçirmeni sağlar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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