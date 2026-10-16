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Terazi Burcu right-white
17 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.10.2026 - 18:01
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Bugün Terazi ve yükselen Terazi burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 17 Ekim Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Ekim Cumartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük para falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay dördüncü evinde ilerlerken ev ve aile giderleri öne çıkıyor, ikinci evindeki Venüs retrosu ise kendi değer ölçünü yeniden tartmanı istiyor. Evle ilgili bir alışveriş ya da dekorasyon harcamasını birkaç gün ertelemek hesabını korur. Yedinci evindeki Satürn'e öğlenin ardından açılan kare ortak bir harcamada sorumluluğun eşit paylaşılmadığını hissettirebilir; sitemi biriktirmek yerine rakamlarla konuşmak sorunu çözer. Kira, aidat ya da fatura gibi sabit giderlerini listelemek net bir tablo çıkarır. Kullanmadığın aboneliği iptal etmek de küçük bir kazanç sağlar. Eski eşyaları satmayı düşünüyorsan fiyat araştırması yapıp hafta sonu ilan vermek mantıklı. Yedek bir ödeme payı bulundur. Dekorasyon için ikinci el seçeneklere bakmak maliyeti düşürür. Çevrimiçi satışlarda güvenilir platformları seç.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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