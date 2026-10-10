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Terazi Burcu right-white
11 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Bugün Terazi ve yükselen Terazi burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 11 Ekim Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ekim Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük para falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Akrep'teki retro Venüs para evinde olduğu için harcamalarında 'bu gerçekten bana ne katıyor' sorusunu sormak için güzel bir gün. Merkür'ün aynı alanda Mars'la karesi bir pazarlıkta ya da iş teklifinde sabırsız ve sert bir üslup yaratabilir, tonunu yumuşatmak avantaj sağlar. Arkadaş çevrendeki Mars grup harcamalarında hızlı karar vermene yol açabilir, katkı payını önceden netleştir. Gündüz Ay burcunda olduğu için kendine yönelik bir yatırım, örneğin kurs ya da bakım için fiyat araştırması yapabilirsin. Ay Akrep'e girince mevcut gelirinle ilgili sorular zihnini kurcalayabilir. Küçük bir birikim hedefi belirleyip otomatik ödeme ayarlamak güzel bir adım. Alışverişe çıkmadan önce bir ihtiyaç listesi hazırlamak yeterli.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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