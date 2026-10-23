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Terazi Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Bugün Terazi ve yükselen Terazi burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 24 Ekim Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Ekim Cumartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük para falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş ile Venüs'ün gelir ve değer alanında buluşması emeğinin karşılığı konusunu gündeme getiriyor; son altı ayda yaptığın işlere karşılık hak ettiğin ücreti alıp almadığını bir kez hesapla. Merkür öğleye yaklaşırken geriye dönüyor, bu yüzden yeni bir iş teklifini kabul etmek yerine mevcut koşulları yazılı hale getirmek akıllıca. İkindiden sonra Satürn'le kavuşan Ay ortak bir iş ya da kira sözleşmesinde net bir çerçeve çizmeni gerektirebilir. Elindeki eski bir eşyayı satmak, onarmak ya da değerini ölçtürmek için araştırma yapmak bugünün verimli işlerinden. Karar vermeyi retro dönem bitene kadar ertele, araştırmayı ve fiyat karşılaştırmasını şimdiden başlat. Bir arkadaşının önerdiği ortak yatırım ya da hisse teklifini de şimdilik sadece dinle, imza için acele etme.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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