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Terazi Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
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Bugün Terazi ve yükselen Terazi burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 29 Ekim Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Perşembe günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük para falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Merkür ikinci evinde geri giderken para akışını yeniden düzenlemen gerekiyor; gelen ve giden ödemeleri tarih sırasıyla bir listeye yaz. Öğle civarında Ay'ın Merkür'e kurduğu uyumsuz açı bir faturanın ya da bir kesintinin yanlış hesaplanmasına işaret edebilir, ekstreleri dikkatle oku. Akşam Jüpiter'le oluşan Ay sekstili, bir arkadaşın aracılığıyla gelen iş fırsatı ya da destek ihtimalini artırıyor. Sözlü verilen sözleri yazıya dök. Sabah Mars'la kurulan sekstil, kurs ya da eğitim ödemesini hızla halletmen için güç veriyor. Venüs burcunda geri giderken kendine yapacağın yüksek bütçeli bir alışverişi bir süre beklet; ihtiyaç ve istek ayrımını net yap. Gelir ve giderini haftalık olarak karşılaştıran basit bir çizelge sana netlik kazandırır. Kredi kartı taksitlerini de tek tek yaz.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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