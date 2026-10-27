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Terazi Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Bugün Terazi ve yükselen Terazi burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 28 Ekim Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Çarşamba günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük para falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Satürn ortaklık evinde olduğundan akşamki Ay sekstili bir sözleşme ya da ortak bütçe konusunda net sınırlar çizmen için uygun. Sözlü anlaşmaları yazılı hale getir, kimin neyi ödediğini tek bir listede göster. Sabah Plüton'la kurulan üçgen, yaratıcı bir işten gelir fikri doğurabilir; fikri kısa bir plana dök. Venüs burcunda geri giderken kendine yapacağın pahalı bir alışverişi ertelemek yerinde olur. Öğle vakti Uranüs'le buluşan Ay, yurt dışından ya da uzaktan gelen beklenmedik bir fiyat teklifi getirebilir. Teklifin içindeki ek maliyetleri sor, kur farkını da hesaba kat. Gün sonunda gelir ve gider kalemlerini yan yana yazmak gözünü açar. Düzenli bir tasarruf talimatı vermek de ay sonunu rahatlatır. Kredi kartı limitini gözden geçir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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