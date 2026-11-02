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Oğlak Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Kasım Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay öğleye dek sekizinci evinde alt karnını ve bağırsak ritmini ön plana alıyor; öğleye doğru Başak burcuna ilerleyen Ay dokuzuncu evinde kalça ve bacaklarına dikkat çekiyor. Dördüncü evin yükünü taşıyan Satürn ve Neptün göğüste dolgunluk ve sindirimde yavaşlık verebilir. Gün batarken Uranüs'e uzanan Ay karesi zihin gürültüsünü artırıp uykuyu zorlaştırabilir. Altıncı evin yükünü taşıyan Uranüs bağırsak ritmini bozabilir. Gün boyu su tüketimini artır. Sert diyetlere girme. Diz ve bel çevreni sıcak tut. Akşam yemeğini erken ve hafif ye. Öğle arasında kısa bir hava almaya çık. Akşam karnına hafif bir masaj yap. Sabah güneşinde birkaç dakika durmak kemiklerine iyi gelir. Akşam sıcak bir çorba iç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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