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Kova Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:02
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Bugün Kova ve yükselen Kova burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 3 Kasım Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Kasım Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük para falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay öğleye kadar yedinci evinde ortakla yapılan ödemeleri gündeme getiriyor; öğleye doğru Başak burcuna ilerleyen Ay sekizinci evinde ortak para ve kredi başlıklarını ön plana çıkarıyor. Onuncu eve uzanan Güneş'e yaklaşan retro Merkür prim ve kariyer ödemesini yeniden düşündürüyor. Sabaha karşı Ay ile Venüs arasında oluşan sekstil yurt dışı ya da eğitim giderinde makul bir çözüm sunuyor. Beşinci evin yükünü taşıyan Uranüs yaratıcı bir işten beklenmedik kazanç getirebilir, gün batarken Uranüs'e uzanan Ay karesi ise ortaklık harcamasında gerilim çıkarabilir. Paylaşılan alışverişte payını önceden bildir. Kayıtlarını düzenli tut. Prim konuşmasını yazılı hazırla. Telefon ve ulaşım gibi sürekli kalemleri gözden geçir. Gün sonunda kısa bir bütçe özeti çıkar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
Astroloji Editörü
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