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Kova Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Bugün Kova ve yükselen Kova burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 1 Kasım Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük para falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yedinci evinden geçen Ay ortakla yapılan ödeme konusunu gündeme getiriyor; Neptün'e uzanan öğle öncesi Ay üçgeni bunu karşılıklı anlayışla ele almana yardım ediyor. Onuncu evinde kalan Güneş ve retrodaki Merkür kariyerde prim ya da ödeme planını yeniden düşündürüyor. Birinci eve denk gelen Plüton kendi para anlayışında dönüşüm yaratıyor; öğle saatlerindeki Ay ve Plüton karşıtlığı bu dönüşümü hissettirebilir. Beşinci evi üzerinde duran Uranüs yaratıcı iş yoluyla beklenmedik gelir fırsatı açabilir. Üçüncü evi üzerinde duran Satürn ve Neptün telefon, internet ve yol masraflarında netlik arıyor. Paylaşılan alışverişte kendi kısmını önceden bildir. İkinci bir fiyat teklifi iste. Telefon paketini gözden geçir. Kayıtlarını düzenli tut. Aylık sabit ödemelerin tarihini telefonuna ekle.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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