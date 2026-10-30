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Kova Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Bugün Kova ve yükselen Kova burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 31 Ekim Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Ekim Cumartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük para falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, altıncı evinden geçen Ay gündelik giderleri ve iş akışındaki küçük masrafları gözden geçirmeni istiyor. Merkür retrosunun Ay'la oluşturduğu dingin üçgen bu hesapları düzenli yazmak için uygun. Onuncu evdeki geri hareketli Merkür kariyerde ödeme planını ya da prim konusunu yeniden düşündürüyor. Yedinci evde bulunan Mars ve Jüpiter ortaklıkla yapılacak büyük bir harcama fikrini gündeme getiriyor. Üçüncü evini ağırlaştıran Satürn ve Neptün iletişim ve ulaşım giderlerinde belirsizlik yaratabilir; yatmadan önce belirginleşen Jüpiter ve Satürn açısı bunu hissettirebilir. Ortak harcamada payını baştan söyle. Telefon ve internet paketini gözden geçir. Kayıtlarını düzenli tut. Ulaşım için bir aylık sınır belirle. Büyük bir ödemeye geçmeden önce ikinci bir fiyat teklifi iste.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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