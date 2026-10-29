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Kova Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Bugün Kova ve yükselen Kova burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 30 Ekim Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Cuma günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük para falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ortaklık evini hareketlendiren Mars ve Jüpiter harcama ve paylaşım konularını gündemde tutuyor; gece saatlerinde Mars'la Merkür arasındaki kare ortaklarla fiyat ya da pay konusunda gerginlik çıkarabilir. Öğleden sonraki Güneş üçgeni uzlaşmaya yaklaştırır. Sabahın erken saatlerindeki Neptün karesi iş akışında net olmayan bir ücret kalemini gündeme getirebilir, yapılacak işin kapsamını yazıya dök. Akşamki Ay ve Satürn karesi iletişim ve ulaşım giderlerinde sınır koymanı öneriyor. Dokuzuncu evdeki geri hareketli Venüs yurt dışı kaynaklı alışverişleri ertelemeni istiyor. Pay oranlarını yazılı hale getirmek sonradan çıkacak tartışmayı önler. Telefon, internet ve abonelik paketlerini gözden geçirip gereksizleri kaldır. Ortak bir alışverişe katılmadan önce payını net öğren. Giderlerini kalem kalem yazmak sana kontrol hissi verir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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