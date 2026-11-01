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Kova Burcu right-white
2 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Bugün Kova ve yükselen Kova burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 2 Kasım Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Kasım Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük para falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yedinci evinde ilerleyen Ay ortağınla paylaştığınız ödemeleri ön plana çıkarıyor; ikindi vakti Ay'ın Mars'la buluşması bu konuşmayı sertleştirebilir. Onuncu evde etkisini sürdüren Güneş ve retrodaki Merkür prim ya da kariyerdeki ödeme planını yeniden düşündürüyor, Ay ile retro Merkür arasındaki sabah gerilimi çalışma arkadaşlarıyla tatsızlık çıkarabilir. Birinci eve düşen Plüton para anlayışında kökten bir dönüşüm yaratıyor. Beşinci evde yer alan Uranüs yaratıcı bir iş yoluyla beklenmedik kazanç açabilir. Paylaşılan alışverişte kendi payını önceden bildir. Ödeme yapmadan önce bir fiyat daha sor. Telefon ve internet tarifelerini karşılaştır. Dekontlarını düzenli sakla. Prim konuşmasını yazılı hale getir ve talebini nazik ama net bir dille ilet. Ay sonu hesabını şimdiden düşün.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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