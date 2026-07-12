Sevgili Kova, bu hafta günlük yaşam ritmin, çalışma ortamın ve sorumlulukların bütünüyle hız kazanıyor. İş yerinde sergileyeceğin o sıradışı deha ve organize olma yeteneği, projelerin aranan ismi olmanı sağlarken üstlerinin de takdirini topluyor. Kendini bütünüyle üretmeye ve hayatını daha verimli bir düzene sokmaya adarken, sağlığına ve kişisel bakımına da özen göstermeyi ihmal etmemelisin.

Hafta ortasında çalışma evinde gerileyen Merkür, ofis ortamında bilgisayar çökmeleri, veri kayıpları veya yanlış kişilere giden e-postalar gibi teknik aksaklıkları beraberinde getirebilir. Yürüttüğün iş planlamalarında acele etmek yerine, yaptığın işleri iki kez kontrol etmeli ve geçmişte yarım bıraktığın evrak işlerini toparlamaya odaklanmalısın. Bu revizyon süreci seni gelecekteki olası iş fiyaskolarından koruyacaktır.

Aşk hayatını bu yoğun iş temposu arasında biraz arka plana atsan da hafta sonuna doğru yükselen Ay enerjisi seni romantizme doğru çekecektir. Partnerinin desteğiyle iş stresinden uzaklaşabilir, onun güvenli kollarında huzur bulabilirsin. Bekar Kovalar için ise günlük rutin koşturmacalar esnasında ya da spor, sağlık gibi ortamlarda filizlenecek ufak flörtöz enerjiler haftaya renk katabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…