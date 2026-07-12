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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Temmuz - 19 Temmuz Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 13 Temmuz - 19 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 13 Temmuz - 19 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta günlük yaşam ritmin, çalışma ortamın ve sorumlulukların bütünüyle hız kazanıyor. İş yerinde sergileyeceğin o sıradışı deha ve organize olma yeteneği, projelerin aranan ismi olmanı sağlarken üstlerinin de takdirini topluyor. Kendini bütünüyle üretmeye ve hayatını daha verimli bir düzene sokmaya adarken, sağlığına ve kişisel bakımına da özen göstermeyi ihmal etmemelisin.

Hafta ortasında çalışma evinde gerileyen Merkür, ofis ortamında bilgisayar çökmeleri, veri kayıpları veya yanlış kişilere giden e-postalar gibi teknik aksaklıkları beraberinde getirebilir. Yürüttüğün iş planlamalarında acele etmek yerine, yaptığın işleri iki kez kontrol etmeli ve geçmişte yarım bıraktığın evrak işlerini toparlamaya odaklanmalısın. Bu revizyon süreci seni gelecekteki olası iş fiyaskolarından koruyacaktır.

Aşk hayatını bu yoğun iş temposu arasında biraz arka plana atsan da hafta sonuna doğru yükselen Ay enerjisi seni romantizme doğru çekecektir. Partnerinin desteğiyle iş stresinden uzaklaşabilir, onun güvenli kollarında huzur bulabilirsin. Bekar Kovalar için ise günlük rutin koşturmacalar esnasında ya da spor, sağlık gibi ortamlarda filizlenecek ufak flörtöz enerjiler haftaya renk katabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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