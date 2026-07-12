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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Temmuz - 19 Temmuz Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 13 Temmuz - 19 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 13 Temmuz - 19 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

İlişkisi olan Kovalar, bu yoğun çalışma temposu ve günlük koşturmacalar arasında aşk hayatınızı biraz arka plana atmış olsanız da hafta sonuna doğru yükselen enerjiler sizi yeniden romantizme doğru çekecektir. Yaşadığınız iş stresinden ve sorumlulukların ağırlığından partnerinizin desteği sayesinde uzaklaşabilir, onun güvenli kollarında aradığınız huzuru bulabilirsiniz. Aranızdaki bağı güçlendirmek için bu sakin zaman dilimini bütünüyle birbirinize ayırmaya özen göstermelisiniz.

Bekar bir Kova burcuysanız, günlük rutin koşturmacalarınız esnasında ya da spor, sağlık, iş gibi koşturduğunuz ortamlarda filizlenecek ufak flörtöz enerjiler haftanıza yepyeni bir renk katabilir. Hiç beklemediğiniz anlarda yaşanacak bu tatlı karşılaşmalar ve keyifli sohbetler, üzerinizdeki yorgunluğu atmanıza yardımcı olacaktır. Kendinizi hemen büyük bir aşka hazırlamak yerine, bu taze ve hafif enerjilerin hayatınıza getirdiği neşenin tadını çıkarmalısınız.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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