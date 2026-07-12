İlişkisi olan Kovalar, bu yoğun çalışma temposu ve günlük koşturmacalar arasında aşk hayatınızı biraz arka plana atmış olsanız da hafta sonuna doğru yükselen enerjiler sizi yeniden romantizme doğru çekecektir. Yaşadığınız iş stresinden ve sorumlulukların ağırlığından partnerinizin desteği sayesinde uzaklaşabilir, onun güvenli kollarında aradığınız huzuru bulabilirsiniz. Aranızdaki bağı güçlendirmek için bu sakin zaman dilimini bütünüyle birbirinize ayırmaya özen göstermelisiniz.

Bekar bir Kova burcuysanız, günlük rutin koşturmacalarınız esnasında ya da spor, sağlık, iş gibi koşturduğunuz ortamlarda filizlenecek ufak flörtöz enerjiler haftanıza yepyeni bir renk katabilir. Hiç beklemediğiniz anlarda yaşanacak bu tatlı karşılaşmalar ve keyifli sohbetler, üzerinizdeki yorgunluğu atmanıza yardımcı olacaktır. Kendinizi hemen büyük bir aşka hazırlamak yerine, bu taze ve hafif enerjilerin hayatınıza getirdiği neşenin tadını çıkarmalısınız.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…