Ağustos İkizler Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu ayın astrolojik etkileri, özellikle 9 Ağustos'ta yaşanacak Dolunay'ın enerjisiyle biraz daha yoğunlaşabilir. Bu Dolunay, sinir sistemini etkileyerek uykusuzluk ve dalgınlık gibi durumları tetikleyebilir. Bu dönemde biraz daha fazla dikkatli olmanda fayda var.

Biliyoruz ki teknoloji hayatımın her alanında var ve bu durum bazen zihinsel yorgunluğa neden olabiliyor. Ancak bu ay, teknolojiyle olan bağını biraz olsun azaltmak, zihinsel yorgunluğunu hafifletebilir. Belki bol bol kitap okumak, belki doğada daha fazla vakit geçirmek... İşte bu küçük değişiklikler, hem ruhunu hem de zihnini tazeleyebilir.

Ayın ikinci yarısında ise 22 Ağustos'ta Başak burcunda bir Yeni Ay ile karşılaşacağız. Bu Yeni Ay ise tatil zamanının geldiğini işaret ediyor. Hadi yola çıkmak için plan yapmaya başla! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…