Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 6 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Partnerinle bugün kurduğun bir sohbet beklediğinden çok daha samimi bir yöne gidebilir Koç. Aynı anda Akrep'te buluşan Merkür ve Venüs duygularını kelimelere dökmeni kolaylaştırıyor; Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması ise bu konuşmaya iyimser ve genişletici bir hava katıyor. Uzun süredir söylemediğin bir şeyi bugün rahatça dile getirebilirsin.

Yalnız olan Koçlar için ise bugün bir tanışma ya da sohbet, ufkunu genişleten bir hikâyeye dönüşebilir. Açık sözlü olmak seni şaşırtıcı şekilde avantajlı kılıyor; Venüs'ün Akrep'te hâlâ geri harekette olması eski bir ismi hatırına getirse de, bugünkü genişleme havası seni yeni bir sayfaya da açık tutuyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…