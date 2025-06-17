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18 Haziran Çarşamba Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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18 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Haziran Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Haziran Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün bedeninin belki de bir tür duygusal detoks yapma ihtiyacı içinde olduğunu hissedebilirsin. Sanki iç dünyanda bir temizlik rüzgarı esiyor, değil mi? Belki de boyun, omuz ve boğaz bölgende bir ağırlık hissi yaşıyorsun. Eğer öyleyse bu, bastırılmış bir sözün ya da ifade edilmemiş bir duygunun belirtisi olabilir. İçinde bir yerlerde sıkışıp kalmış olabilirler ve şimdi dışarı çıkmak, özgürleşmek istiyor olabilirler.

Biraz sessizliğin ve iç konuşmanın, bu durumda sana iyi geleceğini düşünüyoruz. Kendine biraz zaman ayır, belki bir bardak sıcak çay eşliğinde, kendi düşüncelerinle baş başa kal. İçindeki sesi dinle, onunla konuş. Belki de bu, içeride sıkışıp kalmış olan duygularını ve düşüncelerini serbest bırakmanın, hatta kağıda dökmenin zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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