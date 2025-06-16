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17 Haziran Salı Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
17 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Haziran Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Haziran Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, eğer son zamanlarda fiziksel alanlarında bir konfor kaybı hissediyorsan, bedeninin senden farklı bir bakım dili talep ettiğini düşünebilirsin. İşte tam bu noktada, Güneş-Chiron altmışlığı devreye girebilir.

Bu eşsiz astrolojik etki, bedensel anlamda 'alışkanlık konforundan' çıkmak için bir adım atmanı sağlayabilir. Yani, belki de bu süreçte, sağlığına yeni bir anlam katmak için farklı bir bakış açısı kazanman gerekiyor. Bu, belki de daha sağlıklı bir yaşam tarzına geçmek, belki de fiziksel aktivitelerini çeşitlendirmek anlamına gelebilir.

Bedeninin dilini anlamak ve ona göre hareket etmek, daha sağlıklı bir yaşam sürmenin yanında kendini daha iyi hissetmeni de sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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