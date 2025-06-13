14 Haziran Cumartesi Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, sindirim sistemin bugün biraz daha hassas olabilir. Alışılmışın dışında tepkiler verebilir. Belki de biraz fazla acı biber yedin ya da o yeni denediğin egzotik restoranın menüsü mideye pek iyi gelmedi. Ancak biraz daha derinlere inersek, belki de asıl sebep bu değil.

İçinde bastırdığın kararlar, belki de sindiremediğin duygusal durumlar, bedenine yansıyor olabilir. İç dünyandaki bu karmaşa, dış dünyanı da etkiliyor. Kendini daha açık ifade etmek, daha fazla susmamak belki de bedenine de iyi gelebilir.

Beden ve ruh arasındaki bu bağlantıyı unutmamak önemli. Kendini iyi hissetmek için ise hem bedenine hem de ruhuna iyi bakman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…