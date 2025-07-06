7 Temmuz Pazartesi Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün gökyüzünün asil ve gizemli gezegeni Uranüs'ün İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Bilinenin dışına çıkmayı seven bu güçlü gezegenin etkisiyle yenilikler ve sürprizler seni kucaklayabilir. Tam da bu noktada bedenin ve ruhun şifa bulabilir.

Tam da bu noktada belki, haftanın ilk sabahında yeni ritüel oluşturabilirsin. Açık bir pencerenin önünde, taze havayı içine çekerken derin 4 nefes al. Her nefeste, belki de farkında bile olmadığın bir duyguyu içinden at, kendini yenile. Bu basit nefes egzersizi, hem ruhunu hem de bedenini güne hazırlayacak.

Aynı zamanda bir kronik rahatsızlığın varsa, yeni bir tedavi yöntemi deneyebilir ya da şifa enerjisi ile doluyken anbean iyi olmanın tadını çıkabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…