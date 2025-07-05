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6 Temmuz Pazar Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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6 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Temmuz Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün senin için biraz farklı bir önerimiz var. Planlar, programlar, ajandalar... Hepimiz hayatımızı düzene koymak için bu araçlara başvururuz, değil mi? Ancak bazen, sadece akışına bırakmak ve nereye gideceğini bilmeden adım atmak da bir o kadar iyileştirici olabilir. İşte bugün tam da böyle bir gün olabilir senin için.

Biraz rüzgarın yönünü takip etmek, belki de hiç bilmediğin bir sokakta kendini bulmak... Kendine bugün sadece 20 dakikalık bir 'rastgele yürüyüş' hediye etmeye ne dersin? Hiçbir rota belirlemene, hiçbir hedef koymana gerek yok. Sadece adımlarını takip et ve etrafındaki dünyayı gözlemle. Gözlerinle renkleri topla, kulaklarınla çevrendeki sesleri filtrele. Kim bilir, belki de hiç fark etmediğin bir detayı keşfedersin. Yürüyüşün sonunda, kendine biraz daha zaman ayır. Ayaklarını yükselterek 5 dakika boyunca uzan. Bu sırada bacaklarındaki enerjinin yavaş yavaş kalbine doğru yükseldiğini hissedeceksin. Bu basit egzersiz, günün geri kalanında daha enerjik ve canlı hissetmene yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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