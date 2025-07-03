4 Temmuz Cuma Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün seninle Venüs'ün büyülü dansını konuşacağız. Zira bu göz kamaştırıcı gezegenin geçişi, zihnini adeta bir enerji patlamasıyla canlandırıyor. Ancak dikkat et, bu durum seni aşırı analiz yapmaya ve düşünmeye itebilir. Bu durum, zihinsel bir maraton gibi, seni yorabilir.

Özellikle boyun, baş ve çene bölgesinde, sanki bir piyanistin parmakları gibi hızla hareket eden düşüncelerin sonucunda kasılmalar hissedebilirsin. Ama sakın endişelenme, çözüm aslında çok basit. Kısa süreli sessizlik molaları, belki bir kitapla baş başa kalarak ya da sadece gözlerini kapatıp derin bir nefes alarak, bu molaları kendine armağan et.

Unutmadan kas gevşetici egzersizler de bugün senin için adeta bir ilaç gibi işleyecek. Bu egzersizlerle hem kaslarını rahatlatabilir, hem de belki de farkında olmadan taşıdığın stresi azaltabilirsin. Hadi, kendine biraz zaman ayır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…