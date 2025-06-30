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1 Temmuz Salı Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
1 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Temmuz Salı günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün senin için biraz tansiyonlu geçebilir, özellikle sinir sistemin biraz daha hassas olabilir. Detaylara takılmak, her şeyi kusursuz yapma çaban bugün seni daha fazla yorabilir. Bu durumda sana en iyi gelecek şey, biraz nefes almak ve rahatlamak olacak. Omurgan boyunca hissettiğin o gerginliği çözmenin zamanı geldi de geçiyor bile!

Bedeninle zihninin aynı hedefe yönelmesi gerektiğini unutma. Bugün kendini mükemmeliyetçilikten uzaklaştır ve uyum içinde olmayı hedefle. Kendini çok fazla zorlamak yerine, akışa bırak ve her şeyin yerli yerine oturmasını izle. Bugünün şifası, mükemmel olmaktan ziyade, uyum içinde olmakta saklı. Kendine biraz daha anlayışlı ol ve gününü stres yerine huzur içinde geçirmeye çalış. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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