26 Haziran Perşembe Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün senin için aşk dolu bir gün olacak. Sahnelerin yıldızı seni olacaksın, ışığınla herkesi büyüleyeceksin. Gözlerinin içine baktığın birinin kalbini hızlandıracak, aranızda adeta elektrikler uçuşacak. Bu enerjiyi hissedecek, adeta aşkın büyüsüne kapılacaksın.

Eğer bir ilişkin varsa, bugün partnerinin sana olan hayranlığını ve sevgisini daha da fazla hissedeceksin. Seninle gurur duyacak, seninle olduğu için kendini şanslı hissedecek. Övgü dolu bakışlarıyla ise sana yeniden doğmuş gibi hissettirecek.

Öte yandan eğer bekar bir Aslan burcu isen bugün aşkta cesur adımlar atacaksın. İlk adımı atmaktan çekinmeyecek, belki de uzun zamandır gözüne kestirdiğin o özel kişiye duygularını açacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…