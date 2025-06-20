21 Haziran Cumartesi Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, geçmişin tozlu raflarında kalmış bir durumun hâlâ zihninin en ücra köşesinde yerini koruduğunu hissedebilirsin. Bu durum, belki de sevdiğin bir kişi tarafından sana yapılan bir eylem değil, tamamen iç dünyanda oluşan ve seni biraz huzursuz eden bir boşluk olabilir. Bu boşluk, belki de senin onu doldurmak için dışarıdan bir çözüm aramanı gerektiriyor gibi görünebilir.

Ancak şimdi asıl yapman gereken, iç sesine kulak vermek ve onunla birlikte bu boşluğu dolduracak çözümü bulmaktır. Geçmişin gölgesinden çıkıp belki de yeni bir aşka yelken açmanın tam sırasıdır, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…