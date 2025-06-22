23 Haziran Pazartesi Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün içinde biriktirdiğin duyguları, düşünceleri ve hisleri dışa vurmanın zamanı geldi diye düşünebilirsin. Fakat unutma ki, kelimeler bazen hislerimizi tam anlamıyla yansıtmayabilir. Bu yüzden, hayal kırıklığına uğramamak ve yanlış anlaşılmamak için, sadece ne söylediğine değil, bunları ne zaman ve nasıl ifade ettiğine de özen göstermelisin.

Doğru zamanda, doğru şekilde ifade edilen duygular, yanlış anlaşılmaları engelleyerek ilişkini daha da güçlendirir. Tam da bu noktada sormalısın kendine, senin için ve bu aşk için doğru zaman mı? Ya da o sahiden doğru kişi mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…