21 Temmuz Pazartesi Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Mars'ın Güney Ay Düğümü ile gökyüzünde buluşması, birçok şeyi etkileyecek, özellikle ailevi meselelerin, ev düzeninin ve duygusal temellerin üzerinde büyük bir etkisi olacak. Bu kozmik etkileşim, ev ve aile konularında belki de beklenmedik değişiklikler getirebilir.

Haliyle aşk hayatında da bugünlerde kırılgan yanlarını saklama eğiliminde olabilirsin. Belki de biraz savunmasız hissediyorsun ve bu da seni duygusal olarak korunma moduna geçmeye itiyor. Ancak unutma ki, samimiyet her zaman daha güçlü bağlar kurmana yardımcı olur. Kendini olduğun gibi ifade etmek, ilişkilerinde daha sağlam temeller atmanı sağlar.

Tam da bu noktada unutma ki aşkın gerçek gücü, samimiyet ve dürüstlükten gelir. Kendini olduğun gibi göstermekten çekinme, çünkü aşk, en saf haliyle seni bulur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…