19 Temmuz Cumartesi Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugünün enerjisi tamamen Merkür retrosunun etkisi altında şekilleniyor. Aşk hayatında bugün, derinlemesine konuşmaların ve içten itirafların zamanı. Geçmişte içine attığın, belki de uzun zamandır dile getirmek istediğin, kalbinde bir yerlerde sakladığın duyguları artık partnerinle paylaşma isteği duyabilirsin. Ancak unutma ki, Merkür retrosu altında her söylenen cümle, her ifade edilen duygu biraz daha abartılı, biraz daha dramatik algılanabilir. Bu nedenle, sözlerini seçerken dikkatli olmanı ve partnerinin duygularını da göz önünde bulundurmanı öneririz.

Öte yandan, eski sevgililerden gelecek sürpriz haberler, belki bir mesaj, belki bir arama, kalbini karıştırabilir. Bu durum, geçmişe dair duygusal bir yolculuğa çıkmana, eski anıları hatırlamana sebep olabilir. Ancak karar verirken geçmişteki hataları tekrar etmemeye özen göster. Geçmişte yaşananlar, bugünün ve geleceğin kararlarını etkilemesin. Geleceğe odaklan, yeni başlangıçlara ve fırsatlara açık ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…