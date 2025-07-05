6 Temmuz Pazar Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün iş yerindeki enerjinin tüm ofisi sardığını hissedebilirsin. Venüs ile Neptün arasındaki atmışlık açının enerjisiyle içinde artan güç, görünmez bir ışık gibi parlayabilir. İşte tam da bu noktada işinle ilgili hemen her konuda, sanki bir rehberin varmışçasına ne yapman gerektiğini içgüdüsel olarak yapabilirsin. Bu durum, iş arkadaşlarınla ve üstlerinle olan ilişkilerini de olumlu yönde etkileyebilir. Onlarla kurduğun empati köprüsü, seni herkesten bir adım öne taşıyabilir. Tabii rakiplerinin önüne geçmeni de sağlayabilir.

Özellikle sanat, ruhsal danışmanlık ve tasarım gibi alanlarda bir enerji patlaması yaşıyor gibisin. Bu alanlarda ciddi bir ilham ve yaratıcılık dalgası seni sarmış durumda. Belki de yeni bir proje üzerinde çalışma zamanı gelmiştir, kim bilir?

Aşk hayatında ise sözlerin yerini hisler alıyor... Venüs'ün enerjisi ve Neptün'ün çekimi, özel mi özel birinin varlığını işaret ediyor. Bu kişi ise sana adeta enerji veriyor ve ruhunu besliyor olabilir. Belki de bu kişiyle konuşmanın ötesinde, sadece onun yanında olmak bile sana iyi geliyordur. Bu, aşkın en saf hali olabilir mi? Sözlerin yerini hislerin alması, belki de aşkı daha da derinleştirecektir. Hadi aşka bir şans daha ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...