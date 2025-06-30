1 Temmuz Salı Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Ay'ın Terazi burcunda oluşu, senin biraz daha gözlerden uzak ama etkili bir şekilde hareket etmene olanak sağlıyor. Bu, perde arkasında kurduğun bağlantıların ve belki de farkında bile olmadığın desteklerin gün yüzüne çıkmasını sağlayabilir.

İşte tam da bu noktada planlarını herkese ilan etmek yerine, onları kendi içinde saklamak ve sessizce ilerlemek yapacağın en iyi şey olacak. Zira, bu sayede rakiplerinden kolayca sıyrılabilir ve başarıyı beklediğinden çok daha kolay elde edebilirsin.

Aşk konusunda ise, genellikle sezgilerinle hareket etmeyi tercih ediyorsun. Karşındaki kişinin duygularını tam anlamıyla çözümleyene kadar kalbini açmayı sevmiyorsun. Ancak bugün, biraz daha yumuşamak ve duygularını açığa vurmak, seni karşı tarafa daha da çekici kılabilir. Belki de farkında olmadan birine hayranlık besliyorsundur ve bu hayranlık bugün su yüzüne çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…