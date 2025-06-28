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29 Haziran Pazar Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
29 Haziran 2025, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? 29 Haziran Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki enerjilerle hareketli bir güne dönüşecek. Merkür ve Plüton'un karşı karşıya geldiği bugün, hayatında bazı şeylerin değişmesi de olası hale gelecek. Bu durum, otorite figürleriyle veya aile üyelerinle sert ve zorlu bir iletişim sürecini beraberinde getirebilir. 

Tam da bu noktada kontrol etmeye çalıştığın her şeyin bir bir elinden uçup gittiğini hissedebilirsin ama bu sadece bir illüzyon, sakın ona kapılma! Plüton'un üzerinde oluşturduğu baskı, mücadele hırsını körüklerken algınla da oynayabilir. Belki de bu ısrarı bir kenara bırakıp kişisel hedeflerine ve dolayısıyla bireysel başarılara odaklanmanın zamanı gelmiştir. 

Aşk hayatında ise derinlerde saklı kalmış duyguların yüzeye çıkacağı bir döneme giriyorsun. Bu durum bir yandan hoşuna gidebilirken, diğer yandan da sana tehlike çanları çaldırabilir. Eğer aşk hayatında takıntı, kıskançlık veya manipülasyon gibi olumsuz durumlar varsa, artık bu durumlarla yüzleşme vaktin geldi demektir. Bu süreçte ya ilişkin dönüşecek ya da sen kendini baştan yaratmak zorunda kalacaksın. Ancak unutma, her iki durum da sana güç katacaktır. Bu süreçte kendine güvenmeyi ve sabırlı olmayı unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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