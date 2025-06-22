23 Haziran Pazartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün iş hayatında ufak tefek karışıklıklarla veya iletişim kopukluklarıyla karşılaşman mümkün. İşte bu noktada kendini doğru ve net bir şekilde ifade etmeye özen göstermelisin. Bir meslektaşının belirsiz tavrı, seni ikilemde bırakabilir ve ne yapacağını bilemez hale getirebilir.

Astrolojik olarak bakıldığında, Güneş ile Neptün'ün oluşturduğu kare açı da bugün senin için önemli kararlar almayı zorlaştırabilir. Bu durumda, önemli kararlarını haftanın ortasına ertelemekte fayda var. Evrenin enerjisi daha uygun olacaktır ve kararlarını daha net bir şekilde alabileceksin.

Aşk hayatına gelirsek, bugün eski bir aşkının ya da geçmişte yaşadığın bir kalp kırıklığının hatırası tekrar canlanabilir. Bu durumda, içgüdülerine kulak ver ve duygularını bastırmaya çalışmak yerine onları gözlemle. Unutma ki duygularınla baş başa kaldığında, kendini daha iyi tanıma şansın olur. Bu nedenle, bugün duygularını kabullen ve hatta onları bir öğretmen olarak gör. Kendini yeniden keşfetmenin ise keyfini çıkar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…