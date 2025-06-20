21 Haziran Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kişisel hedeflerini sorgulayabileceğin bir gün olabilir. Neptün'ün retrosu seni bir iç hesaplaşmaya sürükleyebilir. Kendine 'Gerçekten ne istiyorum?' diye sorabilirsin. Belki de bir zamanlar tutkuyla bağlandığın iş ve kariyer hayatı, şimdi seni tatmin etmiyor olabilir.

Tam da bu noktada, hedeflerini ve hayallerini yeniden gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir. Belki de içten içe yapmayı çok istediğin ama bir türlü fırsat bulamadığın işe atılmanın zamanı gelmiştir. Girişimci ruhunu, yenilik arayan iç dünyanı ve heyecanını ortaya çıkar. Hayalindeki işten para kazanabilirsin!

Öte yandan aşk hayatında bazı belirsizlikler yaşayabilirsin. İçgüdülerin genellikle seni doğru yönlendirirken, bugün biraz karmaşık sinyaller alabilirsin. Karşındaki kişiye güvenmek istiyorsun ama bir yandan da içten içe bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsun. Bu durumda ne yapmalı, diye merak ediyor olabilirsin. Bugün belki de cevap aramak yerine, sezgilerini ve hislerini gözlemlemeye, onları anlamaya çalışmalısın. Acele etme ve hislerini daha net görene kadar bekle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…