30 Haziran Pazartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Satürn'ün geri hareketi seni yaratıcı projelere ve kişisel girişimlere adeta bir mıknatıs gibi çekebilir. Belki de daha önce bir hevesle başladığın ama bir türlü tamamlayamadığın bir iş fikri, şimdi yeniden hayat bulma şansı yakalayabilir. Zira bu yeni haftaya, işine olan tutkunu ve rekabeti ustaca yönetme yeteneğini birleştiren dinamik bir enerjiyle giriyorsun.

Tam da bu noktada eğer kazanmayı kafana koyduysan işte o zaman başarı sağlayacaksın. Tabii bu sırada duygularını yönetme konusundaki zekanı da devreye sokmalısın. Bu sayede rekabetten kolayca sıyrılabilir ve sadece fikirlerinle değil yeteneklerinle de fark yaratabilirsin.

Aşk hayatında ise, belki de bir zamanlar kalbinde yer etmiş bir eski aşk yeniden gündeme gelebilir. Ya da belki de kalbinde derin bir yer edinmiş bir kişiyle olan duygusal bağın daha da güçlenebilir. İçindeki cesareti kullanarak duygularını ifade etme yeteneğin, seni sevgiye bir adım daha yaklaştıracak. Bu hafta, hem iş hem de aşk hayatında cesur adımlar atmanın tam zamanı. Kendine inan ve harekete geç, çünkü yıldızlar senin için en parlak şekilde parlıyor! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…