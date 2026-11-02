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3 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Kasım Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki retro Merkür sinirlerini ince bir telde tutuyor; sabaha karşı Ay ile Jüpiter arasında oluşan kavuşum uykunu hafifletmiş olabilir. Ay öğleye dek onuncu evinde yoğun iş temposunu diz kapaklarına yansıtabilir, Başak'a yeni giren Ay öğlenden itibaren on birinci evinde sosyal yorgunluğu artırabilir. Altıncı eve uzanan Satürn mide düzenini zorlayabilir. Sekizinci evdeki Uranüs bağırsak düzenini dengesizleştirebilir. Akşam saatlerinde Ay ile Uranüs arasında oluşan kare bunu daha görünür kılabilir. Yemeklerini aynı saatlere oturt. Telefonu gece uzağa koy. Akşam yürüyüşe çık. Belirtiler sürerse bir uzmana danış. Omuzlarını gevşet. Gün sonunda boynunu sıcak bir havluyla rahatlat. Sabah ve akşam kısa nefes çalışmaları yap. Kahveyi öğleden sonra azalt. Gün boyu sıvı tüketimini gözle.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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