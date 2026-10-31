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1 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Kasım Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki geri hareketli Merkür sinirlerini duyarlı kılıyor; Ay'ın Neptün'le sabah geç saatlerde kurduğu üçgen zihnini sakinleştiriyor. Ay onuncu evinde iş yoğunluğunu diz ve kemiklerine yansıtabilir. Dördüncü evi üzerinde duran Plüton göğüs ve mide bölgesinde ağırlık yaratabilir. Sekizinci eve denk gelen Uranüs bağırsak ritmini bozabilir. Altıncı evinde kalan Satürn mide ritmini bozup enerji düşüklüğü yaratabilir; gece saatlerinde Ay ile Satürn arasında oluşan üçgen bunu yumuşatıyor. Ay'ın Güneş'e gece kurduğu gergin açı sinirlerini gerebilir. Öğünlerini sabit tut. Çene ve boyun gerginliğini fark et. Telefonu uyku saatinde uzak tut. Belirtiler devam ederse bir uzmana başvur. Sabah güne hafif esneyerek başla. Gün içinde sıvı tüketimini artır. Sabah güneş ışığından yararlan.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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