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Akrep Burcu right-white
2 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Kasım Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcunda geriye giden Merkür sinir sistemini tetikte tutuyor; Ay'ın Merkür'le öğleye doğru kurduğu gergin açı çene ve boyun kaslarında sıkışmaya yol açabilir. Onuncu evde ilerleyen Ay iş yükünü dizlerine ve eklemlerine taşıyabilir, öğleden sonra Mars'a kavuşan Ay tempoyu daha da hızlandırıyor. Altıncı evde etkisini sürdüren Satürn mide düzenini zorlayıp enerjini düşürebilir. Sekizinci eve düşen Uranüs bağırsak düzenini dengesizleştirebilir. Yemeklerini aynı saatlere oturt. Uyurken telefonu yatağından uzaklaştır. Akşam sakin bir yürüyüşe çık. Belirtiler sürerse bir uzmana danış. Sabaha hafif bir esnemeyle başla. Gün içinde sıvı tüketimini gözle, akşam sıcak bir bitki çayı sinirlerini yatıştırır. Sabah kahvaltısını atlama ve su içmeyi sürdür. Gün sonunda omuzlarını ve boynunu gevşet.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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