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Akrep Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:01
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Bugün Akrep ve yükselen Akrep burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 3 Kasım Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Kasım Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük para falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcunda Güneş'e yaklaşan retro Merkür para görüşmelerinde sözlerini titizlikle seçmeni istiyor. Ay öğleye dek onuncu evinde maaş ve prim beklentini canlı tutuyor; Ay öğle vakti Başak'a adım atarak on birinci evinde arkadaş çevresindeki harcama isteğini hareketlendiriyor. Ay'ın Venüs'le şafağa doğru kurduğu uyumlu açı gizli kalan bir harcamayı fark etmene yardım ediyor. Sekizinci evde görünür olan Uranüs ortak kaynaklardan gelen bir haberi öne çekebilir, Ay ve Uranüs'ün akşamki gerginliği bunu daha görünür kılabilir. Düzenli ödemelerinin listesini yenile. Her harcamanın nedenini kendine sor. Ay sonu birikim hedefini gözden geçir. Maaş görüşmesine somut verilerle hazırlan. Banka bildirimlerini ihmal etme. Öğleden sonra harcama kararlarını bir kez daha sorgula.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Astroloji Editörü
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